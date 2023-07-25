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Информационную работу в рамках газификации усилят в Псковской области

02.08.2023 17:28|ПсковКомментариев: 0

Одна из первоочередных задач представителей партии «Единая Россия» состоит в том, чтобы программу социальной газификации довести до каждого жителя Псковской области, считает руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского реготделения партии. 

Фото здесь и далее: пресс-служба реготделения партии «Единая Россия»

«Мы понимаем, что половина Псковской области газифицирована, половина – нет. Наша главная задача объяснить людям, какие документы необходимо собирать, какие существуют требования, льготы. Депутаты областного Собрания, руководитель РИКа выезжают в округа, где идет догазификация, работают. Особый упор делаем на меры социальной поддержки тем, кому это полагается», - сказал Армен Мнацаканян.

По итогам приемов граждан с помощью депутатских запросов индивидуально для обращающихся жителей выясняются сроки догазификации, если что-то тормозится, то в ручном режиме отрабатываются самые сложные случаи, отметил парламентарий. 

«В качестве контрольной меры за минувший год были проведены три парламентских часа и очередной парламентский час в качестве среза намечен Псковским областным Собранием депутатов по инициативе фракции "Единая Россия" на ближайшую осеннюю сессию», – добавил Армен Мнацаканян.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак по итогам федерального штаба по газификации поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на меру поддержки могут претендовать более девяти нуждающихся категорий граждан, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, ветеранов труда.

«Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, которые имеют возможность подключиться к газу, но в силу разных причин пока не подали заявки. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа», — отметил вице-премьер.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что работа по информированию жителей о программе социальной догазификации снижает количество отклоненных заявок от жителей.

 «Совместно с органами власти, региональными отделениями "Единой России", волонтерами "Молодой Гвардии" представители газораспределительных организаций проводят подворовые обходы в зонах созданной технической возможности подключения. Цель таких мероприятий — помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо. Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысячи потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысячи уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать», — отметил Сергей Густов.

В отделении напомнили, что закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков президент России Владимир Путин подписал в 2021 году. Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.

Партия также инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям на закупку газового оборудования. На эти цели регионы уже получили 2,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что до миллионной заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного – на конец июля ПАО «Газпром» принято уже 985 тысяч заявлений граждан.

Теги: #Единая Россия #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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