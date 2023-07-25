ЖКХ

Мобилизованным псковичам напомнили о перерасчете платы за вывоз ТКО

Мобилизованные могут подать заявление на перерасчет платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как это сделать, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Для перерасчета платы за услугу по обращению с ТКО в связи с мобилизацией можно подать заявление:

по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, дом №3,

на электронную почту: ro_pskov@mehuborka.com.

В качестве основания необходимо указать: «мобилизация». К заявлению нужно приложить справку из военкомата о призыве.

Подать заявление о перерасчете можно как до отъезда в воинскую часть, так и в течение 30 дней после демобилизации, предоставив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия. Перерасчет производят на все дни отсутствия, кроме дня отъезда и возвращения. Актуальность предоставленных сведений составляет 6 месяцев.