Мобилизованным псковичам напомнили о перерасчете платы за вывоз ТКО

Мобилизованные могут подать заявление на перерасчет платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как это сделать, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
Для перерасчета платы за услугу по обращению с ТКО в связи с мобилизацией можно подать заявление:
В качестве основания необходимо указать: «мобилизация». К заявлению нужно приложить справку из военкомата о призыве.
Подать заявление о перерасчете можно как до отъезда в воинскую часть, так и в течение 30 дней после демобилизации, предоставив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия. Перерасчет производят на все дни отсутствия, кроме дня отъезда и возвращения. Актуальность предоставленных сведений составляет 6 месяцев.