Сергей Пайст: Размещение мусороперегрузочных станций вблизи населенных пунктов — стандартная практика

Чтобы успокоить возмущения среди жителей Псковской области на тему строительства новой мусороперегрузочной станции, нужно сделать процесс открытым для всех желающих, рассказал экс-руководитель компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО, Сергей Пайст в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии отметил, что практика нахождения мусороперегрузочных станций непосредственно вблизи городов или на их территории — стандартная мировая и федеральная.

«Например, в Москве они находятся прямо вокруг жилых домов: под виадуками, под большими развязками. Да, там безусловно есть высокие заборы, сетки, чтобы ничего никуда не разлеталось. Там стоит вереница машин на разгрузку и на загрузку. И этот процесс происходит там круглогодично», — добавил гость студии.

Однако, по мнению Сергея Пайста, переживания жителей по поводу возможных нарушений вполне обоснованы. Риски попадания мусора в окружающую среду при отсутствии должного контроля реальны.

«Вопрос заключается, прежде всего, в том, кто и как будет контролировать эту деятельность. Конечно, если через полгода действия этого объекта люди пошли за грибами, за ягодами, в местное болото за клюквой, и там вокруг куча разлетевшегося мусора, это будет неприятно. И опять находка для человека с телефоном: у нас сегодня все всё фотографируют и выкладывают. Поэтому за этим надо смотреть. Кто будет нести ответственность? Наши контролирующие органы, министерства», — прокомментировал Сергей Пайст.

По его мнению, лучший способ борьбы со слухами и страхами — это максимальная открытость.

«Я и про экотехнопарк говорил: привезите людей, дайте всем желающим посмотреть. Или поставьте онлайн-камеру, как это выглядит. Это же не секрет. Здесь же сильно высокий забор, и возникает больше вопросов: а что за ним происходит? Лучше сетку, чтобы все всё видели», — резюмировал Сергей Пайст.

Ранее сообщалось, что мусороперегрузочную станцию планируют построить на территории бывшего асфальтового завода вблизи псковской деревни Ветошка.