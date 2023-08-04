ЖКХ

Почти 140 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение в Псковской области

137 бригад «Россети Северо-Запад» в Псковской области продолжают устранять последствия циклона со штормовым ветром, грозами и ливнями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Филиал компании в регионе работает в особом режиме. Специалисты уже восстановили 2 тысячи км ЛЭП. Энергетики включили 104 линии электропередачи и 2,4 тысячи трансформаторных подстанций.

В восстановлении электроснабжения задействованы 137 бригад и 154 единицы спецтехники. Также в Псковскую область направлены бригады из соседних регионов. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

Напомним, 7 августа область накрыл циклон со штормовым ветром, грозами и ливнями. Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы продолжались всю ночь. Они осложняются тем, что подъезды к ЛЭП завалены деревьями.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.