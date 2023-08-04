ЖКХ

Электроснабжение после сильного ветра в Псковской области восстановили на 30%

137 бригад «Россети Северо-Запад» в Псковской области продолжают устранять последствия циклона со штормовым ветром, грозами и ливнями. В течение дня было восстановлено электроснабжение 322 населенных пунктов или 30% от общества количества оставшихся без электричества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Специалисты уже восстановили две тысячи километров ЛЭП, включили 104 линии электропередачи и 2,4 тысячи трансформаторных подстанций.

В регион прибыли бригады специалистов из Новгорода, к вечеру ожидается помощь из Карелии.

Напомним, 7 августа область накрыл циклон со штормовым ветром, грозами и ливнями. Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы продолжались всю ночь.