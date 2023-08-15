ЖКХ

Около 30 миллионов рублей должны управляющие компании «Псковским тепловым сетям»

Около 30 миллионов рублей должны управляющие компании «Псковским тепловым сетям». Об этом директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Управляющие компании - это наши коллеги, и мы делаем одно общее дело. Предоставляем жилищно-коммунальные услуги жителям города Пскова. Управляющих компаний много, и больше половины из низ некачественно предоставляют услуги людям. Мы многое не требуем, две элементарные вещи: подготовьте жилые дома к зиме и заплатите своим контрагентам за поставленные ресурсы и содержание общедомового имущества», – рассказал Игорь Максимов.

Он уточнил, что при подготовке жилых домов к зиме существует 14 правил, которым должны соответствовать дома к началу отопительного периода. Также «Псковские тепловые сети» имеют прямые договора с жителями Пскова, однако, места общего пользования все еще являются ответственностью управляющих компаний.

«Долги большие. Только за места общего пользования около 30 миллионов рублей. До нас они не дошли», - добавил Игорь Максимов.