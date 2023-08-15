Около 30 миллионов рублей должны управляющие компании «Псковским тепловым сетям». Об этом директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что при подготовке жилых домов к зиме существует 14 правил, которым должны соответствовать дома к началу отопительного периода. Также «Псковские тепловые сети» имеют прямые договора с жителями Пскова, однако, места общего пользования все еще являются ответственностью управляющих компаний.
«Долги большие. Только за места общего пользования около 30 миллионов рублей. До нас они не дошли», - добавил Игорь Максимов.