ЖКХ

Более миллиона заявок на догазификацию приняли от жителей регионов России

Количество принятых от жителей регионов России заявок на догазификацию превысило 1 миллион. Свыше 930 тысяч из них переведены в договоры, почти 660 тысяч исполнены. При этом техническую возможность подключения к газовым сетям создали для жителей уже более 941 тысяч домовладений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании «Газпром».

Лидерами рейтинга субъектов РФ по догазификации в настоящее время являются Чеченская и Чувашская республики, Оренбургская, Пензенская, Липецкая и Владимирская области, Пермский край, республики Мордовия, Марий Эл и Северная Осетия-Алания.

«Наш целевой ориентир на конец текущего года остается неизменным – 1 млн исполненных договор на догазификацию. Видим активность людей в части подачи заявок, и я вновь хочу подчеркнуть: если заявка принята, то она будет оформлена в договор, по которому возникнут обязательства. Мы их, безусловно, выполним. Будущий абонент обязательно получит доступ к сетевому газу - экологически чистому и экономически выгодному ресурсу. Важно, что догазификация теперь является бессрочной, а значит количество и заявок, и договоров, и новых потребителей газа будет только расти», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации, ЕОГ) Сергей Густов.