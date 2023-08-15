ЖКХ

Вопросы догазификации обсудили с главами Бежаницкого и Локнянского районов

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников посетил с рабочим визитом Бежаницкий и Локнянский районы Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба компании «Газпром»

Совместно с заместителем генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорем Мелузовым, главой Локнянского района Ниной Степановой и главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым Олег Басников обсудил ход догазификации, корректировку планов-графиков, меры социальной поддержки граждан и восстановление дорожного полотна после завершения строительства.

Особое внимание участники уделили согласованию перехода газопровода через железную дорогу и увеличению темпов выполнения эскизных планов для осуществления внутренних работ по догазификации частных домов в Локнянском районе.

Также стороны обсудили темпы догазификации посёлков Бежаницы, Красный Луч и деревни Махново, озвучили проблемные вопросы и приняли решение об увеличении количество строительных бригад и техники.

Накануне подобные совещания прошли в Пыталовском, Печорском и Палкинском районах.

«До конца месяца запланированы встречи с главами всех районов, которые участвуют в догазификации. Постоянный контроль за ходом работ позволяет оперативно решать проблемные вопросы и корректировать планы во взаимодействии с региональными властями», – подчеркнул Олег Басников.