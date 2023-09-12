ЖКХ

Руководство «Псковских тепловых сетей» встретилось со старшими по домам

Руководство «Псковских тепловых сетей» встретилось со старшими по домам, в ООО «Управляющая организация "Восьмой Район"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Основная цель, которую мы преследуем, – это открытый и честный диалог со своими потребителями, тем более с теми, кто только перешел на прямые договора. С 1 августа жилые дома, которые относятся к ООО "Управляющая организация "Восьмой Район", перешли на прямые договора с нашим предприятием. Традиционно, все изменения и нововведения сопровождаются вопросами, которые порождают домыслы, слухи, недоверие. Чтобы этого не происходило, руководители нашего предприятия лично отвечали на все вопросы старших по домам», – рассказали на предприятии.

В ПТС поделились, что первое время в воздухе витала некоторая скованность, для жителей встреча с директором Игорем Максимовым была неожиданностью, никто и поверить не мог, что он сам будет отвечать на все вопросы.

«На нашем предприятии не принято прятаться за спинами других сотрудников, или читать по бумажке, все руководители структурных подразделений готовы вести открытый диалог с потребителями, касательно своей зоны ответственности. Это отлично продемонстрировала и Екатерина Валерьевна. Она не только показала отличную осведомлённость в своей области (что касается работы с населением, работы с приборами учёта, их поверкой и так далее), но в работе системы горячего водоснабжения, устройстве тепловых пунктов и зоне балансового разграничения», – объяснили в организации.

Также в ПТС отметили, что встреча получилась по настоящему интересной, не была срежиссирована, люди спрашивали именно то, что им интересно, такое невозможно сыграть. «После встречи к нам подошёл один из старших по дому, поблагодарил за содержательный рассказ и спросил, почему мы не идём на выборы и общаемся с людьми тогда, когда нет никаких выборных мероприятий. Стало очень обидно, что люди привыкли видеть руководителей только тогда, когда тем что-то нужно, а не для того, чтобы помочь людям, или разобраться в их проблемах. Нам важен диалог с населением, чтобы жители понимали как устроена работа предприятия, кто за что отвечает и с кого можно и нужно спрашивать, если в кранах нет горячей воды, а батареи холодные», – добавили на предприятии.