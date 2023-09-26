ЖКХ

Бригад для строительства газопроводов не хватает в Псковской области

275 км газораспределительных сетей построено в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Елена Пилепенко отметила, что в 2023 году планируется построить 300 км сетей, построено 275 км.

«Фиксируется отставание на протяжении трех последних месяцев. С января прирост составил 3%. Наиболее газифицированы - Великие Луки, Псковский и Невельский район, Псков», - сказала она.

Она отметила, что поступают жалобы граждан на перенос сроков со стороны газораспределителя.

«Основные проблемы - отсутствие достаточного количества бригад. С целью оказания помощи проведена работа по поиску бригад на внутренние работы. В Невеле приступили к работе от индивидуального предпринимателя. Формируется число специалистов в Великих Луках», - добавила она.