ЖКХ

В ФАС объяснили, как сельские жители будут платить за электроэнергию

Сейчас за электроэнергию россияне платят по разным тарифам. Сумма в квитанции за этот ресурс зависит от региона и места проживания: город или деревня, а также времени суток, оснащения жилья, то есть пользуются ли там газовыми или электроплитами, и других факторов. Сделать эту систему еще более совершенной предложили в Федеральной антимонопольной службе. Там подготовили изменения в методические указания по расчету тарифов на электрическую энергию для населения. Документ размещен на портале нормативных правовых актов 27 сентября и проходит общественное обсуждение, которое завершится 3 октября.

Тарифы на коммунальные услуги должны быть экономически обоснованными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 сентября на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским. Важно учитывать интересы производителей, и в то же время цены должны быть доступными для людей, подчеркнул председатель кабмина.

В ведомстве к этому прислушались и подготовили изменения в методические указания по расчету тарифов на электрическую энергию для населения. Как говорится в проекте приказа ФАС, для сельского населения «предусматривается дифференциация тарифов и понижающих коэффициентов от 0,7 до 1,0 в зависимости от оснащения жилых помещений электроплитами и электроотопительными установками». Речь идет о тарифах на электрическую энергию, поставляемую населению, проживающему в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, сверх социальной нормы», пишет «Парламентская газета».

Эта методика уже применяется, но все регулирующие документы нуждаются в усовершенствовании, пояснила председатель правления некоммерческого партнерства «Управдом», юрист Евгения Юнисова. Она также уверена, что утверждаемые тарифы на коммунальные услуги, включая электроэнергию, должны быть экономически обоснованы.

«Основная задача изменений — сделать методические указания более качественным инструментом для работы органа регулирования. Ведь каждый субъект коммунальной сферы предоставляет программу тарифов на какие-либо услуги на утверждение регулирующего органа. К примеру, сотрудники "Крымэнерго", подавая предложения по тарифам на последующий период, допустим на 2024—2025 годы, на рассмотрение энергетической комиссии должны представить экономическое обоснование: почему предлагаются для различных групп населения именно такие тарифы. А регулятор должен проверить это и либо согласиться и утвердить предлагаемые тарифы, либо указать замечания и предложить изменения», — разъяснила Евгения Юнисова.

Как отметили в пресс-службе ФАС, сейчас тарифы для населения, проживающего на сельских территориях и где есть электроплиты и электроотопительные установки, являются общими. «Изменения в методические рекомендации конкретизируют именно для такой группы потребителей, механизм дифференциации тарифов и понижающих коэффициентов — от 0,7 до 1,0, в зависимости от оснащения жилых помещений электроплитами и электроотопительными установками», — пояснили в пресс-службе ведомства. И подчеркнули, что конечную цену будет устанавливать региональный тарифный орган.

Уже сейчас для сельских жителей различных регионов, у кого нет дома электроплит и электроотопительных установок, применяют тарифы с понижающим коэффициентом, и региональный тарифный орган может и дальше их устанавливать в таком же размере, заверили в ФАС.

Это подтвердил и член комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Анатолий Старостин. «В Забайкальском крае, где я живу, коэффициент 0,7 для сельского населения действует исторически еще с советского времени. Дифференциации у нас нет, есть общая норма понижающего коэффициента. Это преференция для сельчан, которые живут в непростых климатических условиях Забайкалья», — объяснил эксперт.

В 2023 году повышения тарифов 1 июля не было, час икс решили перенести на 1 декабря, а потом уже традиционно — 1 июля 2024 года. Поэтому в течение года цены на электроэнергию не менялись. Средняя стоимость киловатт-часа в России четыре рубля. Меньше всех платят за свет жители Иркутской области — 1,23 рубля, а дороже всего этот ресурс стоит в Чукотском автономном округе — 8,82 рубля.