ЖКХ

В Пскове ищут подрядчика для вывоза снега

Подрядчика для оказания услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территории Пскова, определят 16 ноября. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

При оказании услуг подрядчик обязан использовать земельный участок площадью не менее 10 тысяч квадратных метров, который должен быть расположен от границ города Пскова на расстоянии не более 5 километров, относиться к категории земель «промышленного и иного специального назначения» и должен соответствовать санитарным, экологическим и техническим требованиям, а также не должен располагаться в водоохранных зонах водных объектов населенного пункта.

В числе требований режим работы площадки по приему и складированию снега: круглосуточно, в рабочие и выходные дни (в течение срока оказания услуг с учетом установленных периодов).

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 30 ноября 2024 года.

Начальная цена контракта - 7 млн 837 тысяч 250 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова.