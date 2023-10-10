ЖКХ

Проблемы с теплоснабжением в Кунье перечислил Олег Лебедев

Отопительный период в Куньиньском районе начался на прошлой неделе, однако есть проблемы с теплоснабжением в районном центре, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

«Связано это с реализацией инвестиционного проекта по модернизации объектов теплоснабжения. Здесь есть и объективные и субъективные причины, но описывать я их не буду, поскольку жителей больше интересует вопрос, когда дадут тепло в их дома», – рассказал глава района.

Так, по улице Полевой новая теплотрасса и котельная полностью готовы к запуску.

Осталось сделать врезку и пуск газа. Это сопровождается сбором необходимой документации и проверкой со стороны Ростехнадзора, что может занять как пару-тройку дней, так и более недели. «Приняли решение не дожидаться пуска новой котельной, а сделать врезку в новую теплотрассу и запустить старую дровяную котельную», – добавил Олег Лебедев.

Глава района уточнил, что в микрорайоне Обляпышево осталось подключить 91-й дом и детский садик.

«Работы на 1-2 дня. Котельная готова, но ситуация аналогичная улице Полевой, врезка-пуск газа может затянуться на несколько дней. Также, как и на Полевой, делаем врезку для подключения прежней котельной ООО "Мост". Завершить работы и запустить котельную планируем в четверг-пятницу текущей недели», – сказал Олег Лебедев.

По словам главы района, по больничной котельной ситуация самая сложная. Необходимо завершить строительство участков теплотрассы до многоквартирных домов №№29, 31, 33.

«Работы здесь активно ведутся. Параллельно идёт сборка-наладка самой блочно-модульной котельной. Как только будут доделаны сети, постараемся запуститься также от старой котельной. По времени это придётся не раньше, чем следующая неделя. Спасибо большое за терпение и понимание сложившейся ситуации», – заключил Олег Лебедев.