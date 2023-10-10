ЖКХ

Газопровод проведут в несколько районов Псковской области

Газопровод высокого давления проведут в Новоржевский, Пушкиногорский и Красногородский районы. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонакте»

«Проектирование газопровода высокого давления, который приведет газ из Бежаницкого района в Новоржевский, а далее в Пушкиногорский и Красногородский, завершено. Проект делал один из проектных институтов Санкт-Петербурга, в данный момент объявляется конкурс на поиск подрядчика, который построит эту важнейшую для большой части округа №9 газотранспортную инфраструктуру. Добрые вести сообщил заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Псков" Игорь Мелузов», – рассказал Армен Мнацаканян.

Если все конкурсные процедуры пойдут по плану, на строительство подрядчик может выйти уже этой зимой.

«Напомню, в Новоржевском и Пушкиногорском районах инфраструктура для приема газа по большей части уже готова. Вместе со своими избирателями жду реализации этого важного для социальной сферы и экономики районов проекта», – добавил депутат