ЖКХ

Жители дома в псковском Овсище перестали получать горячую воду из-за осадка в трубах

Жители дома №10 на улице Алексея Алёхина в Пскове перестали получать горячую воду из-за известкового осадка в трубах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Вот вам и первая загадка, что могло случиться с системой горячего водоснабжения в этом микрорайоне? Правильный ответ – это "чистая вода", она как злая волшебница, которая то и дело накладывает свои чары на здешние трубы, но зарастают они не сказочными самоцветами, от которых мы бы не отказались, а известковым осадком, который образуется при нагревании холодной воды. Именно этот осадок и является нашим злейшим врагом», - рассказали в ПТС.

Чтобы демонтировать трубы и не раскапывать проезжую часть, создавая проблемы себе и автомобилистам, сотрудники предприятия обрезали трубы в доме №10 и в доме №8а, после этого они аккуратно протягивали каждую трубу и нарезали её на более габаритные кусочки, которые легко можно вытащить на поверхность.

Далее специалисты очистили трубы.

«Есть тут желающие колотить об асфальт пластиковые трубы? Нет, жалко, придётся справляться своими силами. Отличительная черта пластиковых труб от металлических, кроме, само собой, состава материала, заключается в том, что пластик имеет более гладкую внутреннюю поверхность, мы имеем возможность его почистить. Металлические трубы имеют более шероховатую поверхность, налёт за нее зацепятся, припаивается, и труба полностью зарастает, её можно только вырезать и выбросить», - отметили на предприятии.

Налёт из труд сотрудники ПТС сложили в пластиковые мешки и утилизировали, асфальт подмели.

«Нам же ещё нужно все трубы на место вернуть. Это менее увлекательный процесс. Наши специалисты из ремонтной службы спаивают трубы в хлысты, пропихивают их в обратном направлении, ну вы поняли весь процесс, но наоборот», - заключили в ПТС.