ЖКХ

«Горводоканал» всегда асфальтирует дорогу и тротуары после ремонта - Андрей Алябьев

«Горводоканал» всегда асфальтирует дорогу и тротуары после ремонта. Об этом главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев рассказал эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хочу сказать, что мы всегда после выполнения ремонтных работ, если затрагиваем тротуары и проезжую часть, обязательно производим обратное асфальтирование. Понятное дело, что у нас нет оборудования для хорошей трамбовки. Как правило, обращаемся к профессионалам. При обратной засыпке трубопроводов мы производим послойное трамбование, грунт, щебень. Грунт и щебень дают усадку – еще подсыпаем. Необходимо дождаться полной усадки», – рассказал Андрей Алябьев.

Он добавил, что обратное асфальтирование выполняют только, когда грунт усядет до «своего естественного состояния». Технолог привел в пример улицу Максима Горького в Пскове, где уже произвели обратное асфальтирование.

«И тротуары, и проезжую часть мы после себя всегда асфальтируем, никогда не оставляем. Разве что в зимний период кладем плиты в уровень с асфальтом до весны», – заключил Андрей Алябьев .