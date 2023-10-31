«Горводоканал» всегда асфальтирует дорогу и тротуары после ремонта - Андрей Алябьев

«Горводоканал» всегда асфальтирует дорогу и тротуары после ремонта. Об этом главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев рассказал эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что обратное асфальтирование выполняют только, когда грунт усядет до «своего естественного состояния». Технолог привел в пример улицу Максима Горького в Пскове, где уже произвели обратное асфальтирование.
«И тротуары, и проезжую часть мы после себя всегда асфальтируем, никогда не оставляем. Разве что в зимний период кладем плиты в уровень с асфальтом до весны», – заключил Андрей Алябьев .