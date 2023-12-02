ЖКХ

Внутрипоселковые газопроводы построили в псковской деревне Опочицы

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 3 км для догазификации 59 домовладений в деревне Опочицы Псковского района. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

«На сегодня в работе находится 51 заявка, по 38 из них заключены договоры. После ввода газопроводов в эксплуатацию мы оперативно начнем подключение домовладений, готовых к приему газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.