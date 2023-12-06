ЖКХ

Председателям псковских многоэтажек напомнили порядок действий при ЧС

Представители главного управления МЧС России по Псковской области выступили перед председателями многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений города Пскова 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель центра МКД и ТОС города Пскова Наталья Старосельская.

Фото здесь и далее: центр МКД и ТОС города Пскова

Заместитель начальника регионального управления МЧС Артур Бугаев ответил на вопросы председателей по алгоритму действий жителей многоквартирных домов в случае чрезвычайной ситуации. Он сообщил о том, что в начале месяца проводятся технические плановые проверки сирены. При плановых проверка раз в год производится перехват радио каналов «Маяк» и «Россия», а также центральных каналов телевидения. Жители города, включив радио или телеканал, должны получить информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации и выполнить рекомендованные действия в целях сохранения жизни и здоровья.

Участники встречи поблагодарили МЧС за налаженный порядок информирования жителей региона о предстоящих опасных погодных явлениях через СМС-оповещение на мобильные телефоны.

Начальник отделения МЧС дознания и профилактической работы по городу Пскову Алексей Царев еще раз напомнил участникам встречи о правилах поведения при первых признаках возгорания и попросил не становиться праздными наблюдателями, а сразу звонить в службу 112 для оперативного реагирования служб спасения.

Руководитель центра Наталья Старосельская предложила председателям протестировать новое мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

«Функционал приложения "Госуслуги.Дом" позволяет пользователям получать оперативную обратную связь от управляющей организации через онлайн-канал. Приложение предлагает легитимную онлайн-платформу для проведения общедомовых собраний. В приложении идёт информирование жителей в доступном формате о составе работ по капитальному ремонту в доме и сроках его проведения. Предусмотрена передача показаний по всем счётчикам в одном месте. Информация в мобильное приложение "Госуслуги.Дом" интегрируется из ГИС ЖКХ», - отметила в своем выступлении Наталья Старосельская.