ЖКХ

Порядка 75% распределительных газовых сетей построили в Великих Луках

Порядка 75% распределительных газовых сетей уже построили в Великих Луках. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Построено в районе 75% всех распределительных сетей, которые необходимы для обеспечения всех заявок. И подготовлены порядка 900 вводов для пуска газа. Если в следующем году увеличится количество строительно-монтажных бригад, то количество подключений и абонентов вырастет, и люди почувствуют все прелести голубого топлива», - сказал Андрей Беляев.

Он отметил, что на данный момент в Великих Луках работают восемь бригад. Подано почти три тысячи заявок на догазификацию. Реализовано 609 пусков газа, газовики сделали более 1,5 тысячи проектов почти по всем улицам и районам (в основном, это частный сектор) и построили 42,4 км сетей.

Гость студии добавил, что в Великих Луках «хромает исполнительная дисциплина» по восстановлению грунтовых дорог после прокладывания газопроводов. По его словам, администрация работает в этом направлении.