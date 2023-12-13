ЖКХ

Порядка 500 человек ожидают подключения электроснабжения в Псковской области

В Псковской области по состоянию на 12:00 восстановлено электроснабжение большинство отключенных населённых пунктов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, энергетики вышли из особого режима работы и остаются в режиме повышенной готовности.

Сейчас энергетики отрабатывают единичные заявки. Ожидают подключения электроснабжения порядка 500 человек, большинство отключений остаётся в Себежском районе.

Из-за погодных условий могут происходить повторные отключения. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей: 8-800-220-0-220.