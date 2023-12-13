ЖКХ

Упавшие на дороги деревья замедляют работу энергетиков в Псковской области

Упавшие на дороги деревья замедляют работу энергетиков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Фото и видео здесь и далее: «Россети Северо-Запад»

«Разбираем очередной завал, чтобы проехать к линии электропередачи. Убрали уже около 20 деревьев с дороги. Всего два километра до ЛЭП, а пробираемся уже больше часа», - рассказал мастер Себежского РЭС Игорь Испавский.

Напомним, без электроснабжения в Псковской области по состоянию на 10.00 сегодня, 17 декабря, оставались 5,5 тысячи человек.

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Ранее в компании «Россети» отмечали, что очень важно передавать информацию по отключениям с конкретным адресом и телефоном для связи в единый контактный центр «Россетей» по номеру: 8-800-220-0-220. Энергетики видят отключения линий 10 кВ, однако, чтобы восстановить линию до конкретного потребителя, необходима информация непосредственно от абонента каждого населённого пункта, где имеются факты перерыва энергоснабжения.

Телефон работает круглосуточно.