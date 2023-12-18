ЖКХ

«Летающие сосны»: псковские энергетики рассказали о падении деревьев на ЛЭП на просеках

Даже идеально расчищенные просеки для линий электропередачи не спасают от деревьев на проводах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

Фото и видео здесь и далее: «Россети Северо-Запад»

«Летающие сосны. Смотрите — почему даже идеально расчищенные просеки ЛЭП не спасают от деревьев на проводах», - рассказали специалисты.

За кадром электромонтер Стругокрасненского РЭС Тимофей Малахов

Напомним, циклон принес в Новгородскую и Псковскую области мокрый снег, гололед и шквалистый ветер. Без электроснабжения в Псковской области 17 декабря остались 5,5 тысячи человек. На данный момент электроснабжение восстановлено.