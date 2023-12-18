ЖКХ

«Экопром» призывает органы местного самоуправления соблюдать законодательство в сфере ТКО

Филиал ООО «Экопром» призывает органы местного самоуправления и коммунальные службы, ответственные за содержание контейнерных площадок и подъездных путей к ним, соблюдать законодательство в сфере обращения твердых коммунальных отходов.

В связи с активным таянием снега и приближающимся понижением температур «Экопром» просит активизировать работы ответственными организациями и должностными лицами по расчистке контейнеров и подъездов к ним от снега, чтобы избежать вмерзания баков в ледяные массы и не создавать условия, препятствующие вывозу отходов из населенных пунктов.

«Напоминаем, что у экипажа регионального оператора должна быть обеспечена возможность беспрепятственно подкатывать контейнер для выгрузки отходов к спецтранспорту. В обязанность водителей не входит вызволение контейнеров из ледяных масс или перетаскивание через сугробы», - отметил регоператор.

С нерасчищенными площадками работники филиала ООО «Экопром» уже столкнулись в районах Псковской области.

Региональный оператор обращается к представителям органов местного самоуправления и управляющих компаний с просьбой также привести подъездные пути в надлежащее состояние, расчистить подъезды, ведущих к местам сбора ТКО и контейнерные площадки от снега.

Источник: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)