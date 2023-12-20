ЖКХ

Обеспеченность псковичей чистой питьевой водой составляет около 84%

Доля населения Псковской области, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 83,7%. В результате реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» до конца года 2024 года в регионе планируют ввести в эксплуатацию еще пять программных объектов водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в проектной дирекции Минстроя России.

Фото: проектная дирекция Минстроя России

«На сегодняшний день в результате реализации мероприятий федерального проекта "Чистая вода" доля населения Псковской области, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 83,7%. В планах к концу 2024 года повысить этот показатель до 85,4%», – подчеркнула руководитель проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

По ее словам, в настоящее время ведётся оформление ввода в эксплуатацию построенных очистных сооружений водопровода в городе Порхове, также ведутся строительные работы еще на четырех объектах. Так, продолжается строительство станции очитки питьевой воды в деревне Родина Псковского района, водозабора и станции водоподготовки в Пскове, водозабора и сетей холодного водоснабжения в деревне Андромер Плюсского района, а также реконструкция водозабора «Майский» в городе Печоры.

Ранее сообщалось, что две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе благодаря участию Псковской области в нацпроекте «Чистая вода».