ЖКХ

Армен Мнацаканян: Мы предупреждали Олега Басникова, нужно было работать

Вопрос по догазификации в Псковской области остается крайне актуальным, впереди много работы, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Догазификация — это пример. Мы же предупреждали Олега Басникова, что надо делать, надо работать. Но в итоге, я думаю, после последнего штаба вывод сделан правильно. Может, человек, как говорится, сам по себе он хороший, но то, что мы отстали, как говорится, от всего — это точно, это видно», - сказал Армен Мнацаканян.

Он отметил, что вопрос догазификации «не снимается с повестки дня». Теперь Псковское областное Собрание продолжит работать с новым руководителем.

«Нам просто обидно, потому что, имея такие деньги, подключения для наших людей растягиваются какими-то дополнительными соглашениями», - подчеркнул гость студии.

Ранее сообщалось, что решением Совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» избран Антон Дымов. Олега Басникова освободили от должности в декабре.