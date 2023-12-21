Армен Мнацаканян: Мы предупреждали Олега Басникова, нужно было работать

Вопрос по догазификации в Псковской области остается крайне актуальным, впереди много работы, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что вопрос догазификации «не снимается с повестки дня». Теперь Псковское областное Собрание продолжит работать с новым руководителем.
«Нам просто обидно, потому что, имея такие деньги, подключения для наших людей растягиваются какими-то дополнительными соглашениями», - подчеркнул гость студии.
Ранее сообщалось, что решением Совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» избран Антон Дымов. Олега Басникова освободили от должности в декабре.