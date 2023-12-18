Общество

Гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» назначен Антон Дымов

Решением Совета директоров генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» избран Антон Дымов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Сегодня нового руководителя коллективам газовых компаний Псковской области представил заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин.

Антон Дымов приступил к исполнению служебных обязанностей с 18 декабря текущего года.

Напомним, ранее пост гендиректора занимал Олег Басников, его освободили от должности в декабре.

Антон Дымов родился в 1972 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и Северо-Западную академию государственной службы, прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

С 1999 по 2004 год был мастером участка по эксплуатации газопроводов и газового оборудования, начальником участка по эксплуатации и ремонту газопроводов и газового оборудования ГГХ «Ленгаз»;

С 2004 по 2007 год - главный инженер, заместитель начальника управления N3 ОАО «Ленгаз-Эксплуатация»;

С 2007 по 2016 год - начальник управления по газовой безопасности, заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ПетербургГаз»;

С 2016 по 2017 год - начальник управления проектных работ ООО «Газпром газомоторное топливо»;

С 2017 по 2018 год - заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту АО «Теплосеть Санкт-Петербург»;

В 2018 году - технический директор ООО «СТР Генерация»;

С 2019 по 2022 год - технический директор ООО «ЕвроГазСтрой»;

С 2022 по 2023 год - заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».