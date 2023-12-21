Армен Мнацаканян: Проблема догазификации — в организации труда

Главная проблема догазификации в Псковской области — это неправильная организация процесса труда, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян. Об этом он заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ответ у меня простой: неправильная организация процесса труда. Все неправильно. Мы очень много говорили об этом, все упирается только в это, неправильно организован процесс труда. Например, на последнем парламентском часе Олег Басников (экс-гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - ред.) сказал, что у нас 10 тысяч домовладений уже ждут подключения к газу, труба почти на границе. Я лично говорил, чтобы они заканчивали рыть ямы, улицы портить, чтобы подключали 10 тысяч домовладений, заводили внутрь и начинали работать. У меня ощущение складывается: или мы друг друга не понимаем, или не на том языке говорим», - сказал Армен Мнацаканян.