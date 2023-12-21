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Губернатор раскритиковал местные власти за работу с обращениями граждан в период обильных снегопадов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников потребовал от глав районов, городских и муниципальных округов внимательнее работать с обращениями граждан. Об этом он заявил на рабочем совещании, посвященном ликвидации последствий обильного снегопада: восстановлению разрывов линий электропередачи и уборке дорог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: в пресс-служба правительства Псковской области

Совещание состоялось на площадке представительства правительства Псковской области в Москве. В режиме ВКС в нем приняли участие вице-губернатор Игорь Шатурный, руководство территориальной сетевой компании и профильных органов власти, главы муниципальных образований.

Анализируя результаты работы по устранению непогоды, которая накрыла регион с конца ноября до середины декабря, Михаил Ведерников сообщил, что только в его социальные сети с начала декабря пришло в три раза больше обращений, чем за весь ноябрь. Жители жаловались на некачественную очистку дорог от снега и отключения электроснабжения. В подтверждение своих слов губернатор зачитал участникам совещания несколько жалоб, поступивших от жителей разных уголков области. Михаил Ведерников отдельно рассмотрел и некоторые аварийные ситуации, когда граждане не были должным образом проинформированы о проведении восстановительных работ.

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«Много раз говорил, что готов помогать в любых даже самых сложных ситуациях, но выполнять работу за вас не буду. Нужно слышать людей. Оперативно давать понятную, исчерпывающую информацию. Мы все должны быть одним звеном, работать одной командой. Ситуация сложилась критическая, неприемлемая ни с точки зрения устранения последствий, ни с точки зрения отношения к людям», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В рамках совещания участники выработали предложения по корректировке межведомственного взаимодействия при массовых отключениях электроэнергии, проведении аварийно-восстановительных работ, уборке автомобильных дорог от снега и информационной работе с населением