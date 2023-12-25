ЖКХ

О работе водителей рассказали в «Экопроме»

«Главное не унывать и быть оптимистом» - жизненная позиция водителя филиала ООО «Экопром» Александра Расторгуева. О работе водителей Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Он человек-позитив, трудолюбивый, ответственный и исполнительный. В компании работает с 2019 года. В «Экопром» Александр Расторгуев пришел за стабильностью. По образованию автомеханик, за плечами работа на фурах и самосвалах. Профессию водителя выбирал, глядя на своего отца Юрия Расторгуева, который также работает в нашей организации.

У Юрия Расторгуева опыт работы в пожарной части и перевозка пассажиров на автобусе междугородного сообщения. «Ушел в "Экопром", потому что рядом с домом и нет ночных поездок», - рассказывает Юрий Расторгуев – опытный сотрудник, который пользуется уважением среди коллег. Дисциплинированный и ответственный.

Отец и сын работают в населенных пунктах Порховского района. «Больше всего отходов в деревне Хилово, так как здесь и санаторий, и пятиэтажки», – рассказал Юрий Расторгуев.

«Нас везде ждут: и где много мусора, и где мало. В деревне Ядреево, например, живет два человека. Но это не значит, что малонаселенные пункты для нас менее важные», - добавляет Александр Расторгуев.

Подготовлено пресс-службой филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)