ЖКХ

Андрей Турчак: Псковская область полностью выполнила поручения президента по льготам для догазификаци

Псковская область полностью выполнила поручения президента России Владимира Путина по созданию льгот для догазификаци. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак на сессии Псковского областного Собрания 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская область полностью выполнила поручение президента по льготникам для догазификации. Свыше 20 категорий граждан, включая участников СВО и их семьи, имеют возможность получить компенсацию. Неоднократно на заседаниях обсуждалась тема, поднимался вопрос отставания. Недавно проводили заседание регионального штаба, на котором были приняты кадровые изменения. Уверен, что с новым руководством (ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - ред.) войдем в рабочий ритм», – выступил Андрей Турчак.

Сенатор заострил внимание на догазификации Пушкинских Гор в преддверии 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

«Рассчитываю, что с Газпромом получится сделать подарок – провести жителям газ досрочно. Газовики заверили, что до конца 2024 "вопрос с бородой" будет закрыт», – заключил он.