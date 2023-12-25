ЖКХ

Распределительные сети для догазификации восточной части города построили в Невеле

Распределительные сети для догазификации домовладений в восточной части города построили в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Протяженность сетей составила около 9 км, также смонтирован пункт редуцирования газа. Газопроводы создали возможность для подключения около 400 домовладений города.

«В общей сложности с жителями Невеля заключено свыше 2 тысяч договоров на догазификацию, около 80% из них уже исполнены. Непосредственно подключения мы осуществляем по мере готовности домовладений заявителей к приему газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.