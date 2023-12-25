ЖКХ

Полугорожане

Псков - город контрастов. Многоэтажки, стоящие на районной земле, воспринимаются частью города, таковой не являясь. А жителям микрорайона с частными домами на Запсковье приходится отстаивать свое право на блага цивилизации равные тем, что получают другие горожане. Одна из самых насущных проблем — регулярные отключения электричества. Остроты ей добавляет тот факт, что на электричестве работает отопление в домах, построенных многодетными семьями на выданных участках. В последнее время у жителей появилась надежда на приближение к цивилизации: догазификация обещает сдвинуться, городские власти заказали проектирование дорожной сети, а местный депутат выяснил, что делают электрики для снижения числа аварий.

В границах Пскова

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов получил ответ от энергетиков относительно отключений электричества в частных домах на его округе. Речь идет о бывших деревнях Павшино и Терехово. Они расположены после Силово-Медведово за кругом возле областной ГИБДД.

В границы города были включены еще в советское время. Но о том, что деревни именно бывшие, знает довольно небольшое число горожан, в обывательском сознании микрорайон так и остается сельской местностью. И все-таки на улицах Пешкова, Скворцова, Тимофеева и Доценко живут такие же псковичи, как на Юбилейной или Гоголя. Однако сложности, с которыми они сталкиваются, немыслимы для большинства жителей областной столицы.

Главная из них — перебои с электроснабжением. Только за этот год свет выключался девять раз. В общей сложности набежало 20 часов 27 минут в темноте. Почти сутки! И ладно бы в таких случаях потемки были главной проблемой. Однако от электроэнергии в домах этого микрорайона зависит обеспечение полного цикла жизнедеятельности.

«Здесь большое количество многодетных семей, которым в свое время выдали бесплатные участки, - обрисовывает ситуацию Денис Иванов. - Обогрев у большинства через электричество. Если оно пропадает, дома остывают за пару часов. Люди мучаются».

Эти мучения Денис Иванов испытал, что называется, на собственной шкуре. Несколько лет назад он жил в частном доме в одной из деревень Псковского района, где регулярно сталкивался с отключениями электроэнергии. Сам он в такие моменты брал маленьких детей и увозил к своим родителям в город. Потом семья решила окончательно перебраться в границы Пскова. А жители Павшино и Терехово уже живут в черте города! Правда, на условиях их жизни такое административное положение отражается слабо.

Почему топят электричеством? Так газа нет. Догазификация еще не дошла. Хотя в планах микрорайон значится, в график включены 45 домовладений. Вот почему Денис Иванов и жители его округа в последние дни внимательно следили за новостями, откуда 24 декабря узнали о встрече губернатора Михаила Ведерникова с новым руководителем компании «Газпром газораспределение Псков» Антоном Дымовым. Конечно, речь зашла о догазификации.

«Отдельно хочу остановиться на проблеме нехватки бригад, потому что и в этом году, к сожалению, графики придется корректировать, - затронул Михаил Ведерников больной вопрос. - Хотелось бы с вами, как с новым руководителем, одной командой выстроить работу таким образом, чтобы все планы 2024 года выполнили безоговорочно. И, может быть, все-таки что-то зацепили с 2025 года, потому что главным показателем является не исполнение договора с гражданами, а физическое наличие газа в домовладении».

На следующий день, 25 декабря, на эту же тему высказался сенатор от Псковской области, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, работавший в регионе:

«Тема догазификации неоднократно поднималась на сессиях областного Собрания. Есть отставание, в том числе по этой причине были приняты последние кадровые решения. Газовики нас заверили, что в 2024 году все обязательства будут выполнены, закрыты те вопросы, которые, что называется, с бородой».

Это город

Пока в Павшино и Терехово эту «бороду» не сбрили, и топят по-прежнему электричеством. Как очередное отключение - звонят не только энергетикам, но и своему депутату. Денис Иванов обратился в электросетевую компанию с вопросами о причинах перебоев и предпринятых мерах для выправления ситуации. И вот пришел ответ.

«Электроснабжение указанных населенных пунктов... осуществляется по третьей категории надежности, - сказано в документе. - Время перерыва и суммарная продолжительность отключений не превысила времени, допустимого действующим законодательством для электроприемников такой категории надежности».

Тут следует пояснить про третью категорию, и чем она отличается от двух других. Электроснабжение по первой категории положено важным объектам жизнеобеспечения, если отключить их от питания, то наступит угроза жизни людей или безопасности государства. Поэтому в случае нештатных ситуаций мгновенно включается аварийный источник снабжения. К объектам второй категории идут две линии электропередачи, если сбоит одна, всегда можно переключить на вторую. Ну а запитанным по третьей категории в случае аварии остается только ждать, пока бригада устранит поломку — как жителям Терехово и Павшино.

Также в письме на адрес депутата Дениса Иванова сказано о мерах, которые были приняты сетевиками для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Так, в этом году повалено 288 деревьев, угрожающих падением на провода. Проводилось и техническое обслуживание оборудования на трансформаторной подстанции. Состояние силового трансформатора, по мнению энергетиков, «соответствует нормативно-технической документации и не влияет на отключения, он не требует замены».

«Вроде бы, - рассуждает Денис Иванов, - все по закону и по документам правильно. Легче ли от этого людям, когда отключается электроэнергия? Отъезжаешь от ГИБДД на двести метров, и ты словно в глухой деревне. А это город! И все городские блага должны на этот микрорайон распространяться. Тем более, там живут многодетные семьи, то есть ребенка минимум три, а то и больше. Без электричества ни еду не приготовить, ни дом согреть».

На округе надеются, что сдвиг с мертвой точки вопроса догазификации сделает менее острой тему электроснабжения. Во всяком случае, эту перспективу видят более реальной. Также посильные шаги для интеграции микрорайона в городскую инфраструктуру предпринимает администрация Пскова. В этом году заказано проектирование дорожной сети. Микрорайон будет прорезан качественными асфальтированными магистралями, по которым станет возможным запуск автобусов. Тогда жители микрорайона смогут ощутить себя горожанами в полной мере.

Валентина Семенова