ЖКХ

Ремонт теплотрассы на улице Гоголя в Пскове завершен

Работы на теплотрассе на улице Гоголя в Пскове завершены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Специалисты ПТС приступили к заполнению сетей. Совсем скоро отопление и горячее водоснабжение будут восстановлены», – рассказали в администрации.

Утечка была обнаружена во время одного из обходов. Чтобы избежать аварийных ситуаций во время новогодних каникул, было приято решение провести ремонтные работы до Нового года. Подготовка к ним шла несколько недель. Специалисты «Псковских тепловых сетей» в течение дня 26 декабря устраняли утечку на магистральной теплотрассе в районе улицы Гоголя.