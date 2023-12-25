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Псковское УФАС оштрафовало «Россети» еще на один миллион рублей

Псковское УФАС России оштрафовало ПАО «Россети Северо-Запад» еще на один миллион рублей за неисполнение подключения объектов по 14 заключенным договорам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В УФАС поступили материалы из прокуратуры города Пскова в отношении ПАО «Россети Северо-Запад» о невыполнении требований законодательства с сфере электроэнергетики. ПАО «Россети Северо-Запад» должны были выполнить подключение объектов по 14 заключенным договорам, но в сроки, указанные в договорах, этого не сделали.

В ходе проведённой проверки Псковское УФАС России выявило, что препятствий для исполнения обязательств у сетевой компании не было. Так как ПАО «Россети Северо-Запад» - монополист на энергетическом рынке, возможности подключить электричество в другой компании у граждан нет. Таким образом, Псковское УФАС России установило, что энергетики своими действиями нарушили права и законные интересы граждан.

ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовано на 1 миллион рублей за неисполнение своих обязательств.

Ранее сообщалось об аналогичны штрафах в отношении компании.

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