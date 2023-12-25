ЖКХ

В «Газпром газораспределение Псков» подвели предварительные итоги работы в 2023 году

В «Газпром газораспределение Псков» подвели предварительные итоги работы в 2023 году. Так, в рамках догазификации от жителей Псковской области принято около 20 тысяч заявок, заключено более 17 тысяч договоров, из которых около 14 тысяч исполнены, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Кроме того, приняты четыре заявки на догазификацию медицинских и образовательных организаций, заключен один договор.

Продолжается работа по реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годов. В частности, в 2023 году велось проектирование семи газопроводов-отводов и ГРС и 18-ти межпоселковых газопроводов, из которых завершены проектированием два газопровода-отвода и ГРС в Новоржевском и Пушкиногорском районах и семи межпоселковых газопроводов в Великолукском, Невельском, Усвятском и Красногородском районах. По три межпоселковым газопроводам уже определены генеральные подрядные организации на выполнение строительно-монтажных работ и начались подготовительные работы для начала строительства.

Велось строительство пяти межпоселковых газопроводов, из которых два завершены строительством в Новоржевском и Пушкиногорском районах и по двум завершены строительно-монтажные работы линейной части в Островском и Невельском районах.

Также ведется работа по повышению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Результатом работы является отсутствие в 2022 и 2023 годах происшествий и пострадавших при использовании газа в быту.

«Несмотря на окончание 2023 года, мероприятия по догазификации не останавливаются. Впереди еще много работы, связанной с развитием газоснабжения в Псковском области, и я уверен, что вместе с региональными властями все намеченные планы будут реализованы», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.