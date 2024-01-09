Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
2023 полититоги
«Истфакт» Сокровища Острова
как пользоваться газом
«обратный отсчет» с губернатором
коронные фразы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
новое поколение сето
Господин Рейтингомер
«Академия Слуха» подарки
Два хита псковской кухни
влиятельная сотня
Псков кофейни и пекарни
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё ЖКХ 09.01.2024 08:220 Аварию на водопроводе устранили на Запсковье 09.01.2024 10:520 Десять утечек произошло на теплотрассах в Пскове на новогодних каникулах 09.01.2024 08:220 Аварию на водопроводе устранили на Запсковье 08.01.2024 20:130 Утечку на водопроводе начинают ликвидировать на Запсковье 08.01.2024 14:150 Лицей и кафе остались без водоснабжения в Пскове из-за аварии на сетях 08.01.2024 10:220 Срочный раскоп потребовался на Завеличье из-за прорыва водопровода
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 02.01.2024 12:000 Танцы под песню Сердючки в Порхове вызвали резонанс в Сети 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 02.01.2024 19:000 Толпа насмерть забила мужчину в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Десять утечек произошло на теплотрассах в Пскове на новогодних каникулах

09.01.2024 10:52|ПсковКомментариев: 0

Десять утечек произошло на теплотрассах в Пскове в новогодние праздники. Еще одна утечка произошла накануне Нового года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

29 декабря на телефон аварийно-диспетчерской службы поступил сигнал о том, что в районе рынка «Нива» произошла утечка.

«Утечка есть, её нужно ликвидировать. На часах 16 часов, а это значит, что скоро все поедут домой. Первым делом люди поедут еще и по магазинам, и на рынок. Организовать работы на оживленной парковке было очень сложным мероприятием, но мы со всем справились. Естественно, нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы разогнать машины и оцепить место проведения работ. На все это ушло почти 2 часа», - рассказали на предприятии.

Поступали жалобы и от местных жителей. Труба была магистральной, а под отключение попало несколько десятков жилых домов.

Всего за новогодние каникулы произошло десять утечек. «Иногда в день бывает больше, но в любом случае без дела мы не сидели. Были и "моргачи". Вот с этим безобразием все значительно сложнее, но мы подробно останавливались на этой проблеме. Решить её мы не в состоянии», - продолжили в ПТС.

Больше всего обращений поступало от обеспокоенных жителей, которые видели «фонтаны» на улицах Коммунальной, Ипподромной, Текстильной и так далее.

«Жители боялись остаться без тепла и сразу писали нам. К счастью, все эти утечки не относились к зоне ответственности нашего предприятия, но относились к зоне ответственности наших коллег по цеху», - добавили  в пресс-службе.

Теги: #отопление #птс #новогодние каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 568 человек
09.01.2024, 11:260 Соревнования по самбо памяти Александра Матросова пройдут в Великих Луках 09.01.2024, 11:150 Собаки в псковском приюте могут начать голодать из-за поломки варочного котла 09.01.2024, 11:040 Садовый дом горел в великолукской «Яблоньке»  09.01.2024, 10:550 «Беседка»: Можно ли научиться петь во взрослом возрасте?
09.01.2024, 10:520 Десять утечек произошло на теплотрассах в Пскове на новогодних каникулах 09.01.2024, 10:430 Шесть жилых домов горели в Псковской области 8 января 09.01.2024, 10:380 Изменилось время работы пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на базе приёмных ЕР 09.01.2024, 10:360 Реставрацию памятников архитектуры Псковского епархиального управления завершат в ближайшее время
09.01.2024, 10:220 В Госдуме предложили создать рейтинг организаций, охраняющих школы 09.01.2024, 10:120 Мельник из пушкинского Бугрово воссоздал старинный ткацкий стан 09.01.2024, 09:550 Двое водителей попали в больницу с переломами в результате ДТП в Псковском районе 09.01.2024, 09:450 Сотрудники ФСБ в Псковской области разоблачили чиновника, скрывшего ВНЖ в Эстонии
09.01.2024, 09:280 После вступления в НАТО Швеция направит в Латвию 800 военных — СМИ 09.01.2024, 09:150 Союз потребителей РФ предложил установить ГОСТы на оказание юридических услуг гражданам 09.01.2024, 09:010 HR-эксперт рассказала, как правильно просить о повышении по службе 09.01.2024, 08:470 Большинство российских компаний намерены повысить оклады сотрудникам — опрос
09.01.2024, 08:350 Проект о повышении пособия при рождении детей внесли в Госдуму 09.01.2024, 08:220 Аварию на водопроводе устранили на Запсковье 09.01.2024, 08:110 Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года 09.01.2024, 07:540 В Турции выразили готовность поставлять в Россию яйца в необходимом объеме
09.01.2024, 07:350 О вредных ингредиентах плавленого сыра рассказала врач 09.01.2024, 07:190 Похолодание вернется на Северо-Запад в четверг 09.01.2024, 07:000 В России добавится два млн рабочих мест к 2030 году 08.01.2024, 22:000 Психологи посоветовали не оставлять новогодний декор надолго
08.01.2024, 21:390 Продолжаются поиски пропавшей в Пскове брюнетки 08.01.2024, 21:270 Центр «Мой бизнес» выдал псковским предпринимателям около 880 микрозаймов 08.01.2024, 21:150 Туроператоры назвали наиболее бюджетные направления для россиян в феврале 08.01.2024, 21:151 Дрифтер утопил автомобиль в реке в Псковской области 
08.01.2024, 20:510 Выдра Бухля пришла на обед в псковское подворье. ВИДЕО 08.01.2024, 20:510 Скорость движения временно ограничат на участке трассы Р-23 08.01.2024, 20:290 Покупки, влюбленности и ремонты вошли в топ-3 безрассудных поступков россиян — опрос 08.01.2024, 20:130 Утечку на водопроводе начинают ликвидировать на Запсковье
08.01.2024, 20:050 Выставка живописи «От Рождества до Крещения» откроется в Пскове 08.01.2024, 19:440 Россиян предостерегли от покупки семян для рассады с броскими названиями 08.01.2024, 19:220 Псковский музей-заповедник устроит выходной на своих объектах 9 января 08.01.2024, 19:000 Свыше четырех тысяч человек эмигрировали из РФ с территории Псковской области в 2022 году
08.01.2024, 18:400 Крестный ход вокруг Пскова состоится 20 января 08.01.2024, 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове 08.01.2024, 17:580 Юрист перечислил способы защитить пожилых людей от мошенников 08.01.2024, 17:360 Неисправность печи привела к смерти пенсионерки в дновской деревне Морино 
08.01.2024, 17:140 Два легковых автомобиля съехали с дороги в псковском Любятово 08.01.2024, 16:511 До +2 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 9 января 08.01.2024, 16:290 Четыре человека погибли при столкновении 30 автомобилей в Новгородской области 08.01.2024, 16:070 Стоимость аренды жилья резко выросла в России в 2023 году
08.01.2024, 15:450 Жители Пскова и Великих Лук передали мошенникам более 800 тысяч рублей 08.01.2024, 15:220 Картины и иконы из фондов показали в Псковском музее в Рождество 08.01.2024, 15:011 Психологи назвали способ преодолеть тревожность после длительных выходных 08.01.2024, 14:372 Население Псковской области за год сократилось более чем на девять тысяч человек
08.01.2024, 14:150 Лицей и кафе остались без водоснабжения в Пскове из-за аварии на сетях 08.01.2024, 13:561 Экономист дал прогноз на изменение ипотечных ставок в 2024 году 08.01.2024, 13:352 Пскович попытался украсть из магазина почти 60 видов товаров 08.01.2024, 13:122 Грузовик столкнулся с Renault и Lada на трассе в Острове
08.01.2024, 12:530 Срок уплаты налогов и упрощение отчетности: какие законы для бизнеса изменят в 2024 году 08.01.2024, 12:310 Двое мужчин погибли в результате ДТП в Островском районе 08.01.2024, 12:102 Кафе-квадросфера открылось в зоне вылета псковского аэропорта 08.01.2024, 11:490 Каток открыли на острове Дятлинка в Великих Луках
08.01.2024, 11:271 А что скажут люди? Бессознательный или осознанный страх чужого мнения 08.01.2024, 11:051 Титов назвал повсеместный дефицит кадров основным вызовом для российского бизнеса 08.01.2024, 10:441 Территорию городского стадиона подтопило в Опочке 08.01.2024, 10:220 Срочный раскоп потребовался на Завеличье из-за прорыва водопровода
08.01.2024, 10:033 Депутат Госдумы предложил сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной 08.01.2024, 09:410 Смертельное ДТП произошло в Островском районе 08.01.2024, 09:210 Дорожники продолжают чистить от снега улицы Пскова. ФОТО 08.01.2024, 09:000 Ученый предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году
07.01.2024, 22:000 Рождественские святки: традиции и запреты 07.01.2024, 21:400 Почему россияне предпочитают наличные деньги, объяснил экономист 07.01.2024, 21:200 В Рождество псковские следователи исполнили мечту 11-летнего мальчика 07.01.2024, 21:003 Культурные итоги 2023 года подвел Борис Елкин
07.01.2024, 20:400 Покупателей собираются предупреждать о червях и саранче в продуктах 07.01.2024, 20:201 «Страшно теперь на улицу выходить»: волки загрызли собаку в Себеже 07.01.2024, 20:001 Правила начисления маткапитала изменятся в 2024 году 07.01.2024, 19:400 Способы легко завести автомобиль в мороз назвал эксперт
07.01.2024, 19:200 Звездочёт появился в Псковском кремле накануне Рождества 07.01.2024, 19:000 В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Рождеством 07.01.2024, 18:400 Великолукские таврелистки выступили на чемпионате Европы 07.01.2024, 18:200 Новые правила сдачи на права вступят в силу в апреле
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru