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Десять утечек произошло на теплотрассах в Пскове на новогодних каникулах

Десять утечек произошло на теплотрассах в Пскове в новогодние праздники. Еще одна утечка произошла накануне Нового года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

29 декабря на телефон аварийно-диспетчерской службы поступил сигнал о том, что в районе рынка «Нива» произошла утечка.

«Утечка есть, её нужно ликвидировать. На часах 16 часов, а это значит, что скоро все поедут домой. Первым делом люди поедут еще и по магазинам, и на рынок. Организовать работы на оживленной парковке было очень сложным мероприятием, но мы со всем справились. Естественно, нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы разогнать машины и оцепить место проведения работ. На все это ушло почти 2 часа», - рассказали на предприятии.

Поступали жалобы и от местных жителей. Труба была магистральной, а под отключение попало несколько десятков жилых домов.

Всего за новогодние каникулы произошло десять утечек. «Иногда в день бывает больше, но в любом случае без дела мы не сидели. Были и "моргачи". Вот с этим безобразием все значительно сложнее, но мы подробно останавливались на этой проблеме. Решить её мы не в состоянии», - продолжили в ПТС.

Больше всего обращений поступало от обеспокоенных жителей, которые видели «фонтаны» на улицах Коммунальной, Ипподромной, Текстильной и так далее.

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«Жители боялись остаться без тепла и сразу писали нам. К счастью, все эти утечки не относились к зоне ответственности нашего предприятия, но относились к зоне ответственности наших коллег по цеху», - добавили в пресс-службе.