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Итоги нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Экология» подвел псковский губернатор

Для обеспечения комфортной и безопасной среды в Псковской области реализуются мероприятия по президентским нацпроектам «Жильё и городская среда» и «Экология». Итоги их реализации подвел губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Более 86 тысяч человек обеспечены чистой водой в Великих Луках и районе. Была проведена полная реконструкция системы водоснабжения в деревне Переслегино – водопровод был сильно изношен, трубы постоянно прорывало. В посёлках Дубрава-1 и Дорожный построены системы водоподготовки», – рассказал губернатор.

Также три года велась масштабная реконструкция станции биохимической очистки воды в Великих Луках, которая была построена ещё в 1983 году. Были заменены 6 реакторов очистки воды, запорная арматура, трубопроводы, установлено спецоборудование.

«Построена станция очистки питьевой воды в деревне Родина. Качественную воду люди получат после завершения пуско-наладочных работ в начале февраля», – добавил губернатор.

Сегодня в Псковской области 83,7% жителей обеспечены качественной водой. К концу 2024 года планируется повысить этот показатель до 85,4%. Благодаря нацпроекту «Экология» было приобретено 88 единиц лесопожарной техники и 618 единиц оборудования для лесопожарных станций.