ЖКХ

Названа причина аварии на водопроводе на улице Байкова в Пскове

Причиной аварии на водопроводе на улице Байкова в Пскове стал почти стопроцентный износ стали. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото: пресс-служба МП «Горводоканал»

«Причиной аварии стал почти стопроцентный износ стали. Сейчас на объекте идут земляные работы, готовят к замене изношенный участок стальной трубы диаметром 200 миллиметров», – рассказали на предприятии.

Накануне там произошла утечка из-за которой без воды на время остался дом №8. Аварийной бригаде предприятия в течение нескольких часов удалось купировать утечку и восстановить водоснабжение многоэтажного дома.