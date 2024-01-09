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ЖКХ

Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове

09.01.2024 19:16|ПсковКомментариев: 0

Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове 9 января. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», на месте работает аварийная бригада. 

На пересечении улиц Байкова и Рокоссовского работает аварийная служба. Как сообщают читатели ПЛН, на перекрестке вода фонтанирует из канализационного люка, затоплена вся проезжая часть. 

В доме №10 на улице Байкова пропало холодное водоснабжение, рассказали ПЛН жители дома. 

«Приехали ремонтные бригады. Несколько единиц спецтранспорта. Нет холодной воды на Байкова, 10», - рассказали псковичи. 

Ранее, лицей №20 и кафе остались без водоснабжения на Запсковье из-за аварии на водопроводе.

Также недавно произошла авария на водопроводе на улице Коммунальной в Пскове.

Теги: #ЖКХ #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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