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Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове

Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове 9 января. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», на месте работает аварийная бригада.

На пересечении улиц Байкова и Рокоссовского работает аварийная служба. Как сообщают читатели ПЛН, на перекрестке вода фонтанирует из канализационного люка, затоплена вся проезжая часть.

В доме №10 на улице Байкова пропало холодное водоснабжение, рассказали ПЛН жители дома.

«Приехали ремонтные бригады. Несколько единиц спецтранспорта. Нет холодной воды на Байкова, 10», - рассказали псковичи.

Ранее, лицей №20 и кафе остались без водоснабжения на Запсковье из-за аварии на водопроводе.

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