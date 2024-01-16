Александр Братчиков: Появление экотехнопарка упростит работу регоператору

Появление экотехнопарка в Псковской области позволит полноценно перерабатывать мусор. Об этом сообщил заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам вице-спикера, назвать это место полигоном для мусора сложно, поскольку в его работе будут использоваться современные технологии.
«Регоператору будет понятно место захоронения, место сортировки. Работа значительно упроститься. Потому что сейчас у регионального оператора есть трудности с сортировкой. Он собирает мусор, сортирует другая компания. У них между собой постоянные стычки. Процесс непростой. Работа регоператора будет значительно проще: собрать мусор и довезти до полигона. Экотехнопарк будет не совсем государственным, он будет работать в концессии, правила четко прописаны. Это хороший механизм для управлением данным предприятием. Государство тоже является отчасти владельцем, имеет возможность влиять на управление», – заключил он.
Напомним, 16 января на сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления. Это позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
В новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.