ЖКХ

Правила размещения контейнеров для ТКО разъяснили псковичам

В адрес филиала ООО «Экопром» регулярно поступают вопросы относительно места установки контейнеров для твердых коммунальных отходов. Одни жалуются, что контейнеры далеко установлены от дома, другие наоборот, что близко. Где должен располагаться контейнер для ТКО, псковичам рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Создание и содержание мест накопления ТКО, определение схемы размещения мест накопления ТКО, ведение реестра мест накопления отнесены к полномочиям органов местного самоуправления всех видов муниципальных образований. Требования к местам накопления отходов установлены законодательством РФ, санитарными правилами и нормами, а также правилами благоустройства муниципальных образований.

Филиал ООО «Экопром» оказывает услугу по вывозу ТКО с контейнерных площадок, занесенных в реестр.

Реестры мест накопления ТКО, создаваемых в муниципальных образованиях, должны содержать данные о местонахождении и схеме размещения площадок, их технических характеристиках (площадь, количество контейнеров и их объем), о собственниках (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица) и источниках образования отходов, которые складируются на каждой площадке. Реестры должны быть размещены в открытом доступе на официальных сайтах муниципалитетов, а при их отсутствии – на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти субъекта РФ.

Законом строго регламентирована дистанция расположения контейнера от жилого дома: минимальное расстояние должно составлять 20 метров, максимальное – 100 метров. Немаловажным фактором при размещении контейнера является наличие подъездных путей и мест для разворота спецтехники. В соответствии с пунктом 5.22 приказа Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2018 года №129-ОД «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) на территории Псковской области» подъездные пути к местам накопления ТКО должны быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего движение задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях.

Соблюсти данные требования в районах старой застройки или в частном секторе не всегда получается. В таких случаях проводится общее собрание собственников жилья и принимается решение об определении места складирования отходов, которое в письменной форме (заявке) направляется для согласования в органы местного самоуправления.

«Если ваша контейнерная площадка находится слишком далеко или слишком близко от дома, для решения данного вопроса вам необходимо обратиться в администрацию вашего населенного пункта», - рассказали в «Экопроме».