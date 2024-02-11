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Михаил Ведерников о газификации Бежаниц: Люди давно этого ждали

Газификация поселка Бежаницы - знаменательное событие, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС в ходе церемонии подключения газа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территории посёлка завершено строительство газораспределительных сетей протяженностью более 2 километров. «Они позволят обеспечить догазификацию 5 улиц посёлка. Люди этого давно ждали и, безусловно, это важная страница в жизни Бежаниц», – сказал губернатор.

«Поздравляю жителей Бежаниц с праздником. Пусть газ в ваших домах принесёт комфорт и уют», – отметил Михаил Ведерников.

На мероприятии генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов уточнил, что сегодня в эксплуатацию вводят первый участок газораспределительных сетей.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию первый участок первого этапа газораспределительных сетей в посёлке Бежаницы, который обеспечит подключение в порядка 80 домовладений. Приятно видеть, что с приходом сетевого газа в ваших домах будет улучшено качество жизни и не надо будет думать о дровах и угле», – сказал он.

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский отметил, что партия полноценно включена в эту работу.

«Буквально совсем недавно наш губернатор вместе с Андреем Анатольевичем Турчаком проводили такое же мероприятие в посёлке Дубровка Псковского района. И сегодня мы работаем в Бежаницах. Президентская программа по догазификации работает и набирает обороты. Партия "Единая Россия" полноценно включена в эту работу. Наши волонтёры проводят разъяснительные мероприятия с населением, помогают заполнять заявки. Я уверен, что всё больше и больше жителей Псковской области получат возможность подключиться к природному газу», – выступил Александр Козловский.

Со словами благодарности за внимательное отношение к решению этого важного государственного вопроса выступил глава района Сергей Михеев и местная жительница Маргарита Трухалева.

«Спасибо, что дали тепло нашим домам. Надеюсь, что заботы наши сократится, и мы будем лучше жить», - сказала женщина.

Торжественное мероприятие завершилось церемоний запуска газа.