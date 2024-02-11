ЖКХ

Газопровод запустили в Бежаницах

Газопровод запустили в Бежаницах сегодня, 12 февраля. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН

«В Бежаницы пришел газ. Поздравляю жителей поселка и района с этим событием!» – написал Александр Козловский

Вместе с полномочным представителем президента Российской Федерации в СЗФО Александром Гуцаном, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым, главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым и местными жителями сотрудники «Газпрома» запустили внутрипоселковый газопровод в Бежаницах.

Строительство газопровода в поселке велось в рамках президентской программы социальной догазификации. Ее по поручению Владимира Путина реализует «Единая Россия» вместе с «Газпромом межрегионгаз» и правительством региона.

«Сегодня в торжественной обстановке природное топливо запустили в дом пенсионерки Маргариты Николаевны Трухалёвой на Березовом переулке. Всего же к сетям смогут подключиться 80 домов на пяти улицах. Это дома на переулках Березовый и Молодежных, а также на улицах Березовая, Свободы и Советская. На этом программа в районе не завершается. В планах организовать возможность подключения к газу 1248 домов в четырех населенных пунктах», – добавил Александр Козловский.

Программа догазификации решением главы государства Владимира Путина объявлена бессрочной и находится на особом контроле секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.