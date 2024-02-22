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Жители vs «управляйки»: как избавиться от старой и перейти в новую

22.02.2024 16:22|ПсковКомментариев: 0

Конфликты жильцов с управляющими компаниями случаются довольно часто. Люди бывают недовольны качеством уборки в подъездах и во дворах, состоянием коммуникаций, заоблачными суммами в квитанциях при фактическом невыполнении работ. Подобные споры могут приводить к смене неэффективных управленцев, что бывает весьма непросто. К примеру, жителям многоэтажки в Печорах пришлось отстаивать свои права в суде.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей узнала подробности истории и выяснила, как законно сменить обслуживающую организацию, куда обращаться в случае некачественного оказания услуг, и какие существуют меры воздействия на нерадивых коммунальщиков.

 

Через суд

Прошлой осенью собственники многоквартирного дома по Октябрьской площади, 1 в Печорах решили отказаться от своей управляющей компании, работа которой их не устраивала на протяжении длительного периода. Попытки найти общий язык с УК или каким-то образом повлиять на неё через различные инстанции успехом не увенчались, поэтому жильцы провели собрание и большинством голосов поддержали переход в другую управляйку — псковское ООО «Новый квартал».

Фото ООО «Новый квартал»

Однако прежняя организация, «Жилфондсервис», не согласилась с таким развитием событий и подала на жильцов в суд. В УК утверждали, что голосование было проведено незаконно, потому не может считаться действительным. Разбирательство продолжалось несколько месяцев и завершилось только 26 января, причём в пользу собственников. Суд счёл предоставленные истцом доказательства несущественными и принял решение отказать в иске.

«Жилфондсервис» намерен обжаловать это решение. А дом, тем временем, на законных основаниях уже перешёл под управление другой организации. «В первую очередь мы займёмся решением самых наболевших коммунальных вопросов, которые накопились в данном доме. Он, мягко говоря, в плачевном состоянии. Многие коммуникации уже давно пришли в негодность, состояние труб канализации и водоснабжения оставляет желать лучшего. Подвальные помещения находятся в ужасном состоянии, в них стоит вода, в том числе из-за дефектов фундамента. Наружные водостоки нуждаются в ремонте. Сейчас наши специалисты проводят мониторинг и составляют перечень экстренных работ. По мере возможности будем устранять неполадки в текущем режиме», - рассказал руководитель ООО «Новый квартал» Антон Васильев.

 

Фото ООО «Новый квартал»

Он заметил, что подобные ситуации возникают в результате некачественного оказания услуг недобросовестными управляющими компаниями, которые не соблюдают ни требования СанПиН, ни прописанный в 354-м и 290-м постановлениях правительства минимальный перечень услуг. И это происходит на протяжении продолжительного периода времени.

Жильцам, которых не устраивает работа управляющей компании, рекомендуется запастись доказательствами плохого качества предоставляемых услуг. К примеру, это могут быть фотографии и видеосъемка, на которых запечатлены состояние коммуникаций или подъезда, отсутствие уборки снега или покоса травы во дворе.

Антон Васильев подчеркнул, что если услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома оказываются некачественно, как произошло в выше описанном случае, собственники вправе сменить УК.

«Не управляющая компания выбирает жителей, а жители нанимают управляющую компанию. Порой всё происходит наоборот: организации словно делают одолжение, когда берут в обслуживание дома, и люди вынуждены туда ходить «с поклоном». Жильцы многих МКД сталкиваются с тем, что после обращения в управляющую компанию очень долго ждут решения проблем, а порой и вовсе не дожидаются», - добавил руководитель ООО «Новый квартал». По его мнению, данную концепцию давно пора менять.

«Как к императору на поклон»

В декабре о росте количестве жалоб на качество работы управляющих организаций сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Люди приходят в управляющие компании, как к императору на поклон. Перестраивайте с ними отношения и диалог. Это не вы, граждане, к ним должны идти, а они к вам. Ваше право поменять нерадивую управляющую компанию. Есть «управляйки», которые не идут на контакт с жителями. Мы стараемся такие компании выдавливать с рынка», – обратился к жителям глава региона во время прямой линии на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что УК обязаны отчитываться перед жителями и работать с ними с большей долей уважения, как с клиентами.

Как показала подходящая к концу зима, далеко не все организации прислушались к словам губернатора. Многие городские дворы сначала утопали по пояс в снегу, а затем превратились в подобие ледовых катков. Псковичи жаловались на плохую расчистку снега, отсутствие посыпки на территориях МКД, на обилие сосулек и наледи на крышах. Большинство участников опроса ПЛН назвали ситуацию с уборкой во дворах катастрофой.

Конечно, есть в городе и порядочные «управляйки», которые ответственно подходят к своей работе. Оперативно убирают снег и борются с гололёдом, следят за состоянием крыш, не забывают посыпать пешеходные дорожки песком. К таким управленцам претензий у жителей нет, одни благодарности.

«Зима в этом году богата на подарки, испытывает все службы на прочность. Спасибо огромное за ваш сложный, но такой важный труд!», - благодарность опубликовали в соцсети «ВКонтакте» жители микрорайона «Родина» в адрес «ПсковЖилСервиса» и его руководителя Андрея Тарасова. Отдельно авторы поста отметили молодого дворника, который в 7 утра уже был на работе и выполнял её качественно.

Чего нельзя сказать о сотрудников ряда других УК, которые допускают халатность, даже несмотря на предостережения прокуратуры. В ведомстве ещё в начале зимы предупредили представителей управляющих организаций о недопустимости нарушения закона. «Управляющими организациями города Пскова не исключена возможность нарушения требований жилищного законодательства при содержании многоквартирных домов, находящихся в их управлении, в связи с образованием на крышах снежных навесов и сосулек, а также наледи на придомовой территории», - озвучили опасения прокуратуре. Судя по отзывам горожан, так оно и вышло.

Отметим, ненадлежащее содержание многоквартирных домов и придомовых территорий в зимний период не только нарушает права граждан на благоприятные условия проживания, но и угрожает их безопасности. За несвоевременную очистку зданий и дворов предусмотрена и административная ответственность.

К примеру, в Дедовичском районе «управляйку» обязали выплатить 150 тысяч рублей маме девочки, сломавшей плечо при падении. Несовершеннолетняя поскользнулась на тротуаре возле дома.

Общим голосованием

К сожалению, подобных случаев наказаний единицы. Во-первых, не все жители готовы идти в суд. Во-вторых, по статистике каждое третье административное производство в отношении УК прекращается, либо завершается объявлением предупреждения. На эту несправедливость обратили внимание региональные законодатели, которые предлагают привлечь к административным процессам в отношении «управляек» представителей органов местного самоуправления. Сейчас последние только фиксируют факты нарушений, а в судебных заседаниях участия не принимают.

Авторы законопроекта указывают, что зачастую суды выносят мягкие виды наказаний даже за грубые нарушения лицензионных требований. Например, при длительном затоплении помещений, появлении плесени или ненадлежащем содержании газового оборудования.

Инициатива вологодских депутатов вполне разумная, только неплохо было бы ещё заняться повышением грамотности населения, которое порой даже не знает, куда обратиться. К примеру, о нашествии крыс и бездействии УК в связи с этим можно сообщить в Роспотребнадзор. Возможно, наказание будет весьма лояльным и нерадивая организация отделается предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Но, возможно, УК вслед за этим хотя бы проведёт дератизацию мест общего пользования и подвалов. Указанные работы входят в список обязательных, но не всеми исполняются неукоснительно.

С жалобой на управляющую организацию в зависимости от ситуации можно обратиться к её директору, в аварийно-диспетчерскую службу, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию, прокуратуру или в суд. Если управляющая компания не реагирует на предписания и протоколы и по-прежнему отлынивает от обязанностей, жильцы вправе отказаться от её услуг.

Данный вопрос решают на общем собрании собственников, инициатором которого может выступить любой житель. «Голосование, как правило, проходит в очно-заочной форме. Также в рамках него можно установить тариф, при необходимости внести в договор с управляющей организацией изменения. После подсчёта голосов подписывается протокол общего собрания, документы передаются в новую управляющую компанию, если её выбрали, и её сотрудники идут с пакетом бумаг в комитет по строительному и жилищному надзору. После внесения в лицензиат новая управляющая компания вступает в свои законные права», - пояснил механизм перехода в другую УК руководитель ООО «Новый квартал».

Он напомнил, что минимальный перечень услуг, которые управляющая компания обязана предоставлять жильцам, чётко регламентирован на законодательном уровне. В частности, речь идёт о текущем ремонте общедомового имущества, техническом обслуживании внутридомовых сетей, уборке помещений и придомовой территории, систематической дератизации подвальных помещений и мусоропроводов при их наличии.

Если в договоре прописаны дополнительные условия, принятые на собрании, эти пункты тоже обязательны к исполнению. «Например, люди захотели, чтобы уборка лестничных клеток была ежедневной, или розы посадить в подъезде», - привёл пример Антон Васильев. Он также подчеркнул важность диалога управляющей компании и собственников, у каждого из которых могут быть свои вопросы и трудности.

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Жильцы вправе требовать от управляющих компаний четких и своевременных действий по любым вопросам, связанным с обслуживанием многоквартирного дома. Если этого не происходит, и УК плохо справляется со своими обязанностями, есть повод подумать о переходе в другую. Сделать это можно всего один раз в году, поэтому к выбору новой организации следует подойти обстоятельно, чтобы впоследствии не платить впустую.

Ульяна Лаблюк

Теги: #жилье #управляющие организации #квартира #коммунальщики
Источник: Псковская Лента Новостей
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