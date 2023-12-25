Дедовичскую «управляйку» обязали выплатить 150 тысяч рублей маме девочки, сломавшей плечо при падении

Прокуратура Дедовичского района восстановила права несовершеннолетней, получившей травму при падении на тротуаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В марте 2023 года несовершеннолетняя дочь заявительницы поскользнулась на тротуаре у своего жилого дома. В результате падения ребенок получил травму в виде закрытого перелома правого плеча, что повлекло тяжкий вред здоровью.
«В связи с ненадлежащим выполнением управляющей компанией обязанностей по содержанию придомовой территории, а именно по недопущению зимней скользкости на ней, прокуратурой района в защиту несовершеннолетней направлено в суд исковое заявление о компенсации причиненного морального вреда», - отметили в ведомстве.
Требования прокуратуры суд удовлетворил, принято решение о взыскании в пользу матери ребенка компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.