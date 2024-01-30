Происшествия

Жильцы квартиры дома на улице Текстильной в Пскове пострадали от нашествия крыс

Жильцы квартиры дома №12 на улице Текстильной в Пскове пострадали от нашествия крыс. О непростой ситуации редакции Псковской Ленты Новостей рассказала жительница этого дома.

Фото здесь и далее: Надежда Вилисова

«Случилось всё 30 ноября. Я пришла домой вечером с детьми, и в прихожей на нас выскочила крыса, затем в ванной я обнаружила ещё одну. Ужас был полнейший. Я вызвала человека, который травит крыс, он разложил отраву. Всю ночь мы с детьми не спали, потому что в ванной и в кухне под раковиной бегали крысы. Через день мне удалось прибить под мойкой одну! Также в ванной я обнаружила ещё крысу!» – рассказала жительница.

Псковичке пришлось нанять службу, которая помогла бы справится с проблемой нашествия грызунов. В результате, работник обнаружил дыру в ванной комнате, из которой крысы попали в жилое помещение.

«Когда я позвонила в управляющую компанию, мне не поверили, сказали, что это просто мыши. Ещё одну крысу я обнаружила в электрическом щите, там же и гнездо! Так как управляющая компания за последние годы ни разу не травила крыс и тараканов в подвале, они бегут в квартиры!» – добавила женщина.

По словам женщины, Роспотребнадзор направил в управляющую компанию «Жилой квартал №1» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства с предложением организовать проведение регулярных работ по дератизации мест общего пользования, подвалов и технических подполий многоквартирного дома.

В итоге управляющая компания провела работы по дератизации 21 декабря.

«Никто даже просто не пришёл и не извинился! Мы с соседями за свой счёт покупали отраву и травили крыс самостоятельно! Хотя услуги управляющей компании оплачиваем ежемесячно!» - подчеркнула она.

Удалось ли предпринятыми мерами остановить нашествие грызунов, не сообщается.