Общество

Большинство респондентов ПЛН назвали ситуацию с уборкой снега во дворах катастрофой

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей заявили, что в их дворе снег практически не чистят. Это следует из опроса, в котором приняли участие 300 человек.

Наибольшее количество проголосовавших (55,67%) назвали ситуацию в своем дворе катастрофой, отметив, что снег практически не чистят. 33,33% участников опроса ответили, что снег чистят не всегда вовремя, но в целом ситуация сносная.

Полностью удовлетворены качеством уборки снега в своем дворе 4% респондентов. Такое же количество голосующих рассказали, что живут в частном секторе и чистят двор самостоятельно.

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