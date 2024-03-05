ЖКХ

Договор аренды участка для размещения ТКО аннулировали в Новоржевском округе

Договор аренды земельного участка, заключенный администрацией Новоржевского района с ООО «Экопром», признали недействительным по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления в деятельности администрации Новоржевского района и ООО «Экопром» и установила, что между администрацией района и компанией заключен договор аренды земельного участка для размещения твердых коммунальных отходов.

В нарушение требований законодательства в извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды отсутствовали сведения о наличии на земельном участке объекта недвижимости, принадлежащего иному юридическому лицу. В соответствии с требованиями закона именно юрлицо обладало исключительным правом на приобретение земельного участка в собственность либо в аренду.

Первый заместитель прокурора области в судебном порядке потребовал признать недействительными договор аренды земельного участка и, соответственно, аукцион на право его заключения.

Арбитражный суд Псковской области согласился с исковыми требованиями прокурора. Проведенный аукцион и договор аренды земельного участка признали недействительными.