ЖКХ

Псковское УФАС оштрафовало «Россети Северо-Запад» на 1 млн рублей за неисполнение обязательств

Материалы из прокуратуры города Пскова в отношении ПАО «Россети Северо-Запад» о невыполнении требований законодательства с сфере электроэнергетики поступили в Псковское УФАС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

ПАО «Россети Северо-Запад» должны были выполнить подключение объектов по четырем заключенным договорам, но в сроки, указанные в договорах, этого не сделали. В ходе проведённой проверки Псковское УФАС России выявило, что препятствий для исполнения обязательств у сетевой компании не было.

«Так как ПАО "Россети Северо-Запад" - монополист на энергетическом рынке, возможности подключить света в другой компании у граждан нет. Таким образом, Псковское УФАС России установило, что энергетики своими действиями нарушили права и законные интересы граждан», - отметили в ведомстве.

ПАО «Россети Северо-Запад» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Организации назначен штраф в размере 1 млн рублей.