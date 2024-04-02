ЖКХ

Члены жилищно-строительного кооператива пришли на приём к Александру Братчикову

Протекающая кровля многоквартирного дома на улице Красноармейской в Пскове стала причиной обращения его жителей к вице-спикеру регионального парламента Александру Братчикову – встреча с гражданами прошла в общественной приёмной партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, председатель правления дома Ольга Яковлева и пострадавший собственник Светлана Пистер рассказали депутату о проблеме, с которой столкнулись члены жилищно-строительного кооператива.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Больной вопрос – это кровля. Недавно был дождь, стало буквально заливать квартиру. Видимо, и на проводку вода попала, потому что было короткое замыкание, всё искрило, отключили свет», - описала ситуацию владелица квартиры на пятом этаже Светлана Пистер.

Александр Братчиков поинтересовался, включён ли дом в региональную программу капитального ремонта. Выяснилось, что члены жилищно-строительного кооператива приняли решение открыть специальный счёт и самостоятельно копить деньги на капремонт.

По словам председателя правления, сейчас на спецсчёте собран 1 млн 890 тысяч рублей, а ремонт кровли по самым скромным подсчётам обойдётся в 4 млн 700 тысяч рублей – общая площадь крыши семиподъездного дома составляет 5400 метров, а выполнять ремонт частями, по словам Ольги Яковлевой, жильцам не разрешает Фонд капитального ремонта. «Где нам недостающие деньги взять?» - задала вопрос посетительница общественной приёмной.

Вице-спикер констатировал, что закон не позволяет решить эту проблему за счёт бюджетных средств: ремонт протекающей кровли – ответственность собственников дома.

«Как вариант, можно попробовать взять кредит в банке под собираемость взносов. Знаю, что такие проекты уже были», - предложил Александр Братчиков. Эта идея, по реакции заявительниц, показалась им вполне реалистичной – при собираемости взносов около 600 тысяч рублей в год кредит можно отдать за 5 лет.

Александр Братчиков также пообещал разобраться, почему членам ЖСК отказали в возможности ремонтировать кровлю дома поэтапно, начав, с самых проблемных подъездов. Вице-спикер направит депутатский запрос в Фонд капитального ремонта Псковской области. Жильцы дома на улице Красноармейской будут проинформированы о полученном ответе.